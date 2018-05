Le forum virtuel scolaire et universitaire de Rabat-Salé-Kénitra, une plateforme interactive entre les élèves et les établissements d’enseignement supérieur

vendredi, 4 mai, 2018 à 19:33

Rabat – Le forum virtuel scolaire et universitaire, lancé jeudi à Rabat, à l’initiative du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, en partenariat avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation, constitue une plateforme interactive entre les élèves et les établissements d’enseignement supérieur.