Le gotha de l’ophtalmologie en conclave à Tanger

vendredi, 20 avril, 2018 à 8:56

Tanger – Les travaux de la 13è édition du Congrès national de l’ophtalmologie de la société marocaine de chirurgie réfractive et d’implantologie (SAMIR) se sont ouverts, jeudi à Tanger, avec la participation d’une cinquantaine d’ophtalmologistes et d’experts marocains et étrangers.