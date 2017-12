Le Haut commissariat aux eaux et forêts durcit le contrôle de la chasse illégale dans la région sud-ouest

vendredi, 29 décembre, 2017 à 19:01

Rabat – Le Haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD) a souligné que sa Direction régionale du Sud-Ouest a durci le contrôle de la chasse illégale dans les zones les plus éloignées, notamment la nuit.