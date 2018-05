Le Maroc a adopté la politique migratoire «la plus stratégique» en Afrique du Nord

vendredi, 4 mai, 2018 à 15:19

Washington – Le Maroc a adopté la politique «la plus stratégique» en matière de migration dans la région de l’Afrique du Nord, souligne un rapport publié par le prestigieux think tank américain Center for Strategic and International Studies (CSIS).