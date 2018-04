Le Maroc a enregistré des progrès significatifs dans la promotion des droits des femmes (Mme Hakkaoui)

mercredi, 25 avril, 2018 à 20:09

Rabat – Le Maroc a réalisé au cours des deux dernières décennies des progrès significatifs dans la promotion des droits des femmes et l’amélioration de leur statut économique et social, ainsi qu’aux niveaux des libertés individuelles et des droits civils et politiques, a indiqué, mercredi à Rabat, la ministre de la Famille, de la Solidarité, de l’Égalité et du Développement social, Bassima Hakkaoui.