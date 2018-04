Le Maroc participe à Abuja à une réunion de l’AFRICOM sur la lutte contre le terrorisme

lundi, 16 avril, 2018 à 18:38

Abuja – Une délégation de haut niveau de l’Etat-Major des FAR et du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale participe à Abuja à une réunion du Commandement de l’Armée américaine pour l’Afrique (AFRICOM) consacrée à la lutte contre le terrorisme.

Organisée par l’AFRICOM et le Nigeria, cette réunion a ouvert ses travaux ce lundi et va durer plusieurs jours avec la participation d’une cinquantaine de pays d’Afrique, d’Europe et des Amériques.

La délégation marocaine présentera au cours de cette réunion une communication sur la protection des populations civiles dans la cadre des opérations de maintien de la paix.

Les FAR ont accumulé une grande expérience en la matière du fait de leurs participations aux forces de maintien de la paix sous l’égide des Nations Unies.