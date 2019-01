Le Maroc participe à un colloque sur la police montée

vendredi, 18 janvier, 2019 à 16:40

Paris – Le Maroc participe à un colloque international sur “la police montée”, et ce en marge du festival “Cheval Passion” d’Avignon, grand rendez-vous équestre du Sud de la France qui se tient du 16 au 20 janvier.

Le colloque, qui se tient ce vendredi au centre des congrès du Palais des Papes à Avignon, est consacré au thème de « la sécurité à cheval » ou « police montée » et réunit des spécialistes venus de nombreux pays dont le Maroc.

Non ouvert au public, le colloque doit aborder de nombreuses questions telles que les différentes missions dévolues à la police montée (maintien de l’ordre, sécurisation des grands événements populaires, surveillance des espaces urbains et des massifs forestiers), ainsi que la sélection et le dressage des chevaux, le recrutement et la formation des cavaliers, la gestion de la cavalerie etc.

« La Police nationale et la Garde Républicaine française, la Direction Générale de la Sécurité Nationale du Maroc et la Police nationale espagnole figurent parmi les invités témoins de ce colloque professionnel », rapportent les médias locaux français.

Grand rendez-vous équestre du Sud de la France, cette 34-ème édition du salon “Cheval Passion” est marquée par la participation de la prestigieuse Cavalerie de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), ainsi que celle de la Police montée espagnole. Un choix assumé des organisateurs qui veulent donner une dimension méditerranéenne au Salon.

Scène majeure des arts équestres, cette édition mettra ainsi en piste les meilleurs artistes cavaliers, à l’occasion du très attendu gala des Crinières d’Or, avec au programme tout particulièrement un numéro prestigieux associant le régiment de cavalerie de la Garde républicaine et les Polices Montées du Maroc et d’Espagne.

Le Gala des Crinières d’Or est considéré aujourd’hui comme le premier spectacle de création équestre en Europe. Il mêle artistes confirmés et talents émergents.

Avec son créneau « spectacle et création artistique”, le “Cheval Passion” d’Avignon entend se positionner aux côtés de deux autres importants salons français Equita’Lyon, qui est très sportif et le Salon du cheval de Paris, à la fois sportif et commercial.