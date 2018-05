Le ministère de l’Intérieur lance le numéro de téléphone national (5757) dédié à la réception des réclamations des consommateurs

dimanche, 13 mai, 2018 à 17:57

Rabat – Le numéro de téléphone national (5757) dédié à la réception des réclamations et remarques des consommateurs sera lancé à partir du mardi 15 mai, correspondant au 28 Chaâbane de l’année de l’hégire 1439, a indiqué, dimanche, le ministère de l’Intérieur.

Un communiqué du ministère de l’Intérieur indique que les citoyens résidents ou de passage dans les différentes régions du Royaume pourront composer ce numéro abrégé unifié au niveau national, en utilisant aussi bien les téléphones fixes que mobiles connectés aux réseaux de télécommunications nationaux, et ce afin d’entrer en contact avec les cellules chargées de la réception et du suivi des réclamations des consommateurs provenant des différentes préfectures et provinces du Royaume.

Via ce numéro, les citoyens seront directement mis en contact avec la cellule chargée de la réception des réclamations se trouvant dans la préfecture ou la province à partir de laquelle l’appel est émis, dans le but de leur permettre de présenter leurs réclamations relatives à l’approvisionnement des marchés, les prix, la qualité des produits alimentaires et les conditions de leur préparation, de stockage et de vente ainsi qu’en ce qui concerne les autres domaines liés à l’organisation des marchés et à la protection du consommateur, ajoute le communiqué.

Ce numéro permettra également aux citoyens d’alerter les autorités sur des cas de fraudes et de pratiques commerciales illégales ou de concurrence déloyale ainsi que sur toute autre contravention auxquelles ils peuvent faire face, et qui nécessiteront, selon leur appréciation, l’intervention des autorités publiques ou des services de contrôle compétents, explique le ministère.

La communication, via ce numéro, est facturée au prix d’un appel vers un numéro fixe local, sans aucun frais supplémentaire, et ce, en fonction du type d’abonnement téléphonique d’où l’appel a été émis, précise la même source.

L’ensemble des mesures nécessaires ont été prises et tous les moyens et ressources humaines disponibles et qualifiées au niveau des différentes préfectures et provinces ont été mobilisés, en vue de garantir la bonne gestion de ce service et la réception des appels des citoyens via ce numéro, de 09H00 du matin jusqu’à 06H00 d’après-midi, tout au long du mois sacré du Ramadan.

Le ministère assure à cet égard qu’il sera procédé, en coordination avec les services concernés, au traitement adéquat des réclamations formulées par les citoyens dans les plus brefs délais.