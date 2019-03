Le Pape François préside une cérémonie religieuse au complexe sportif Prince Moulay Abdellah en présence de près de 10.000 personnes

dimanche, 31 mars, 2019 à 16:51

La visite officielle qu’effectue actuellement le Pape François au Maroc est largement suivie dans la presse nord-américaine, plusieurs grands titres ayant vu dans la rencontre entre le Souverain pontife et SM le Roi Mohammed VI une opportunité pour promouvoir le dialogue interreligieux et mettre l’accent sur l’impératif d’une approche plus humaine de la migration.