Le PMV a réalisé de “bons résultats” dans les provinces d’Al Haouz et de Kelaa des Sraghna grâce au soutien apporté à plusieurs projets de développement agricole

jeudi, 5 avril, 2018 à 21:07

Kelaât des Sraghna – Le Plan Maroc Vert (PMV) a réalisé de “bons résultats” dans les provinces d’Al Haouz et de Kelaa des Sraghna grâce au soutien apporté à plusieurs projets de développement agricole, a souligné jeudi, à El Attaouia (province de Kelaa des Sraghna), le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch.