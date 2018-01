Le portail de réclamations en ligne “Chikaya.ma”, un outil pour promouvoir les canaux d’interaction entre l’administration et le citoyen

mardi, 9 janvier, 2018 à 18:45

Rabat- Le Portail de réclamations en ligne “Chikaya.ma”, lancé officiellement mardi, constitue un outil pour promouvoir les canaux d’interaction entre l’administration et le citoyen et un moyen d’évaluer la performance de l’administration et d’améliorer la qualité de ses services.