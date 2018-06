Le Président nigérian visite l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams Morchidines et Morchidate

dimanche, 10 juin, 2018 à 23:32

Rabat – Le Président de la République Fédérale du Nigeria, SEM. Muhammadu Buhari a visité, dimanche soir, le siège de l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams Morchidines et Morchidate à Rabat.

A son arrivée au siège de l’Institut, SEM. Muhammadu Buhari, qui effectue une visite de travail et d’amitié officielle au Maroc à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été salué notamment par le ministre des Habous et des affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq et le directeur de l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams Morchidines et Morchidate, M. Abdessalam Lazaâr.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette visite, SEM. Muhammadu Buhari s’est dit “très reconnaissant” à Sa Majesté le Roi d’avoir permis à l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams Morchidines et Morchidate d’accueillir des étudiants nigérians dont le nombre dépasse les 200.

La visite de M. Buhari a été marquée notamment par la signature de trois accords de coopération bilatérale, dont un relatif au projet stratégique du Gazoduc Nigeria-Maroc.