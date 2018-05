Le programme de valorisation de la Médina de Marrakech, un levier pour promouvoir l’activité économique de la ville

lundi, 14 mai, 2018 à 20:06

Rabat– La convention de partenariat et de financement relative au programme de mise en valeur de la médina de Marrakech qui a été signée lundi à Rabat sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, constitue un levier essentiel pour la promotion de l’activité économique et touristique de la ville ocre, a indiqué le président de la région de Marrakech-Safi, Ahmed Akhchichen.

Cette convention, qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle génération des programmes de valorisation des anciennes médinas, donnera un nouveau visage à la médina de Marrakech et contribuera à stimuler les activités touristiques et économiques de la ville ocre et à renforcer son rayonnement, a indiqué M. Akhchichen dans une déclaration à la presse, à l’issue de la présentation des programmes de valorisation des anciennes médinas de Rabat et de Marrakech et du programme complémentaire pour la valorisation de l’ancienne médina de Fès, ainsi que la signature des conventions y afférentes.

Le programme de valorisation de l’ancienne médina de Marrakech, qui nécessitera une enveloppe budgétaire de l’ordre de 484 millions de dirhams avec une contribution du Fonds Hassan II pour le développement économique et social à hauteur de 150 millions de dirhams, permettra de mieux organiser la circulation à l’intérieur de la ville, ainsi que les circuits touristiques et les différentes activités économiques, a ajouté M. Akhchichen.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a présidé, lundi au Palais Royal de Rabat, la cérémonie de présentation des programmes de valorisation des anciennes médinas de Rabat et de Marrakech et du programme complémentaire pour la valorisation de l’ancienne médina de Fès, ainsi que la signature des conventions y afférentes.

Le Souverain a également donné ses Hautes instructions pour élaborer la 3ème phase du programme d’habitats menaçant ruine qui fait partie intégrante du programme de réhabilitation de l’ancienne médina de Casablanca pour une enveloppe budgétaire de l’ordre de 300 millions de dirhams.