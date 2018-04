Le rapport du CSEFRS dévoile un déséquilibre entre l’évolution du nombre d’étudiants et de celui des organismes professionnels d’encadrement

mardi, 17 avril, 2018 à 21:00

Rabat – Le rapport du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) sur “La promotion des métiers de l’éducation, de la formation, de la gestion et de la recherche” a dévoilé un déséquilibre entre l’évolution du nombre d’étudiants et de celui des organismes professionnels d’encadrement pédagogique et administratif.