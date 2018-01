Le renforcement de la coopération maroco-malienne dans le domaine de la formation professionnelle au menu d’une réunion à Bamako

lundi, 22 janvier, 2018 à 20:26

Bamako – L’examen des moyens de booster la coopération entre le Maroc et le Mali dans le domaine de la formation professionnelle a été au centre d’une séance de travail lundi à Bamako, entre le ministre malien de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Khatra et l’ambassadeur du Royaume au Mali, Hassan Naciri.