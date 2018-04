Le SG du ministère de la réforme de l’administration et de la fonction publique décoré de la Croix d’Officier de l’ordre du Mérite civil du Royaume d’Espagne

jeudi, 5 avril, 2018 à 22:24

Rabat – Le secrétaire général du ministère de la réforme de l’administration et de la fonction publique, Ahmed Laamoumri, a été décoré, jeudi soir à Rabat, de la Croix d’Officier de l’ordre du Mérite civil du Royaume d’Espagne, en reconnaissance de son engagement en faveur de la modernisation de l’Administration marocaine, et pour son action en faveur de la promotion des relations entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine de la fonction publique.