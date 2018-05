Le transfert d’un détenu de la prison locale de Rommani vers la prison d’Azrou s’est déroulé conformément aux dispositions réglementaires et légales en vigueur (DGAPR)

lundi, 21 mai, 2018 à 12:18

Raba – La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a affirmé que le transfert d’un détenu de la prison locale de Rommani vers la prison locale d’Azrou s’est déroulé conformément aux dispositions réglementaires et légales en vigueur, et dans le respect total de la dignité du détenu, sans le soumettre à aucune forme de torture ou d’intimidation.