L’édition génétique comme nouvelle piste de recherche sur le coronavirus

mercredi, 14 juillet, 2021 à 13:17

Taoufik EL BOUCHTAOUI.

Genève – Alors que « l’ennemi invisible » n’est pas encore désarmé et continue à sévir à travers le monde malgré la progression des campagnes de vaccination, les scientifiques affûtent leurs armes avec de nouvelles stratégies de recherche visant le virus ou les protéines cellulaires qu’il parvient à détourner à son profit, dont la technique d’édition du génome humain qui est désormais à l’essai, ouvrant la voie à de nouvelles pistes de traitement plus efficaces et adaptés aux patients Covid-19.