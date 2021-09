Législatives 2021: 5 partis remportent les sièges réservés à la circonscription de Tanger-Assilah

jeudi, 9 septembre, 2021 à 9:18

Tanger – L’Union constitutionnelle (UC), le Parti de l’Istiqlal (PI), le Parti Authenticité et modernité (PAM), le Rassemblement national des indépendants (RNI) et l’Union socialiste des forces populaires (USFP) ont remporté les 5 sièges réservés à la préfecture de Tanger-Assilah, dans le cadre des élections législatives du 08 septembre.

Après le dépouillement de 100% des bulletins de vote, l’UC est arrivé en tête avec 22.816 voix, soit 20% des voix exprimées, remportant ainsi un siège à la Chambre des représentants.

Le PI a, pour sa part, obtenu 21.215 voix (18%), suivi du PAM avec 20.121 voix (17%), du RNI avec 20.019 voix (17%) et de l’USFP avec 11.323 voix (10%), décrochant un siège chacun à la Chambre des représentants.

Le taux de participation aux élections générales a atteint 33% au niveau de la circonscription électorale de Tanger-Assilah, avec 116.122 votants sur un total de 430.469 électeurs inscrits sur les listes électorales.

Au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ce taux a atteint 47,10% sur un total de 1.727.373 électeurs inscrits sur les listes électorales.

Le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, a affirmé que le taux de participation aux élections au niveau de la préfecture de Tanger-Assilah, et de la la région, sont des “taux honorables et respectables, qui reflètent la crédibilité du processus électoral et l’implication positive des électeurs dans la participation politique”, soulignant les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie qui ont marqué le déroulement de ces élections.

Le Wali a également présenté les résultats provisoires de la circonscription régionale réservée aux femmes, où 19 listes étaient en lice pour briguer 8 sièges.

Le RNI, le PI, le PAM, l’UC, l’USFP, le Parti de la justice et du développement (PJD), le Mouvement populaire (MP) et le Parti du progrès et du socialisme (PPS) sont en tête de ces résultats provisoires, après dépouillement de 60% des bulletins de vote.

S’agissant des résultats des élections des membres du conseil régional et des élections locales, M. Mhidia a indiqué que l’opération de dépouillement est en cours, précisant que les résultats provisoires seront annoncés dès avancement de l’opération.

Le scrutin du 8 septembre s’est déroulé dans un climat calme et serein, a ajouté le wali de la région, félicitant ainsi les formations politiques, les candidats, les éléments des forces publiques, les autorités locales, les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, ainsi que l’ensemble des citoyennes et citoyens.