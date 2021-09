Législatives 2021: huit partis se partagent les sièges de la liste régionale des femmes à TTA

vendredi, 10 septembre, 2021 à 13:25

Tanger – Huit partis se sont partagés les 8 sièges réservés à la liste régionale des femmes à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dans le cadre des élections législatives.

Selon les résultats dévoilés après le dépouillement de 99,16% des bulletins de vote, le Rassemblement national des indépendants (RNI) a remporté 26,12% des voix, suivi du parti Authenticité et modernité (PAM, 18,59%), du parti de l’Istiqlal (PI, 17,89%) et de l’Union socialiste des forces populaires (USFP, 10,61%).

Le parti de l’Union constitutionnelle (UC) s’est classé quatrième avec 10,11% des voix, suivi du parti du Mouvement populaire (MP, 4,65%), du parti de la Justice et du développement (PJD, 3,99%) et du parti du progrès et du socialisme (PPS, 2,98%).

Le nombre d’électeurs au niveau de la circonscription législative régionale, réservée à la Chambre des représentants, a atteint 815.392 sur un total de 1.713.256 inscrits sur les listes électorales.

Un total de 19 listes de candidatures représentant les différents partis politiques étaient en lice pour ces élections.

Il est à noter que les résultats des élections législatives pour remporter les 29 sièges à la Chambre des représentants, qui étaient en jeu au niveau des circonscriptions électorales locales réparties sur les deux préfectures et les six provinces de la région, ont fait ressortir que le PAM, le RNI et le PI ont décroché sept sièges chacun, suivis de l’USFP avec quatre sièges, l’UC avec trois sièges et le MP avec un siège.