Législatives 2021: le RNI, le PAM, le PI, le MP, le PPS et l’USFP se partagent les 06 sièges de la circonscription de Khouribga

jeudi, 9 septembre, 2021 à 9:12

Khouribga – Le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Parti Authenticité et Modernité (PAM), le Parti de l’Istiqlal (PI), Le Mouvement populaire (MP), le Parti du progrès et du socialisme (PPS) et l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) se partagent les six sièges parlementaires réservés à la circonscription électorale de Khouribga lors du scrutin du 8 septembre.

Selon les résultats partiels après le dépouillement de 70% des bulletins de vote, le RNI vient en tête avec 18.491 voix, suivi du PAM (13.073 voix), du PI (13.023 voix), du MP (12.998 voix), de l’USFP (10.479 voix), et du PPS avec 10.421 voix.

Le taux de participation au triple scrutin législatif, régional et communal du 8 septembre a atteint 50,48% à l’échelle de la province de Khouribga, selon des données de la préfecture de la province de Khouribga.

Quelque 155.482 électeurs sur un total de 307.984 inscrits sur les listes électorales au niveau de la province de Khouribga ont participé à ces élections, d’après la même source.

Le nombre des candidats à ces élections s’élève à 3.035 au niveau de la province de Khouribga, dont 114 candidats répartis sur 19 listes au scrutin législatif.

Un total de 19 listes étaient en lice dans le cadre des élections régionales, alors que 741 candidats répartis sur 19 listes étaient en compétition pour les élections communales.

Quelque 734 bureaux de vote individuels et 66 bureaux de vote centraux ont été aménagés au niveau de l’ensemble de la province en perspective de ces élections.