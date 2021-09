Législatives : Le RNI, le PAM et le PI s’adjugent les trois sièges de la préfecture d’arrondissements de Sidi Bernoussi (résultats définitifs)

jeudi, 9 septembre, 2021 à 15:46

Casablanca – Le Rassemblement National des Indépendants (RNI), le Parti authenticité et modernité (PAM) et le Parti de l’Istiqlal (PI) se sont adjugés les trois sièges à pourvoir au titre des élections législatives du 8 septembre, dans la préfecture d’arrondissements de Sidi Bernoussi à Casablanca.

Selon les résultats annoncés officiellement jeudi au niveau de la préfecture d’arrondissements de Sidi Bernoussi après le dépouillement de 100 pc des bulletins de vote, le RNI arrive en tête avec 11209 voix, suivi du PAM avec 6625 voix et du PI (3698 voix).

Un total de 22 listes électorales étaient en lice pour les 3 sièges à pourvoir au niveau de la préfecture d’arrondissements de Sidi Bernoussi au titre des élections législatives.

S’agissant des élections régionales, 16 listes étaient en lice pour les 6 sièges à pourvoir au niveau de la préfecture.

Ainsi, le Rassemblement National des Indépendants et le Parti authenticité et modernité sont arrivés premiers avec 2 sièges chacun, suivis du Parti de l’Istiqlal et du parti de la Justice et du développement avec un siège chacun.

Le nombre d’inscrits sur les listes électorales lors du triple scrutin du 8 septembre dans la préfecture d’arrondissements de Sidi Bernoussi, qui dispose de 495 bureaux de vote, s’élève à 232214.

Le taux de participation dans cette préfecture était de 21,35 pc.