Législatives à Taounate-Tissa : Le RNI, le PAM et le PPS se partagent trois sièges

jeudi, 9 septembre, 2021 à 14:48

Taounate – Le Rassemblement National des Indépendants (RNI), le Parti Authenticité et Modernité (PAM) et le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) ont remporté les trois sièges de la circonscription électorale de Taounate-Tissa, au titre des élections législatives du 8 septembre.

Selon les résultats partiels annoncés officiellement jeudi, après le dépouillement de 60pc des voix, le RNI arrive en tête avec 21.831 voix, suivi du PAM (14.154) et du PPS (7.552).

Un total de 323.569 électeurs ont été appelés, mercredi, aux urnes au niveau de la province de Taounate, dans le cadre des élections législatives, régionales et communales.

Pour les élections législatives à l’échelle des deux circonscriptions locales, ces électeurs devaient choisir entre 19 listes en lice pour pourvoir six sièges, trois au niveau de la circonscription locale de Taounate-Tissa et autant à Kariat-Ghafsai.