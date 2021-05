L’élément humain placé au centre des priorités du nouveau modèle de développement (Fouad Laroui)

jeudi, 27 mai, 2021 à 13:09

Amsterdam – L’élément humain a été placé au centre des priorités du nouveau modèle de développement, présenté mardi à SM le Roi Mohammed VI, a affirmé l’écrivain Fouad Laroui, membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD).

Dans une déclaration à la MAP, M. Laroui a souligné qu’il s’agit de “développer notre capital humain”, d’abord par l’éducation et la santé, mais aussi par la culture.

Il a également cité d’autres priorités, notamment les services publics, en particulier les transports, ainsi que l’attention particulière portée au développement territorial.

Selon M. Laroui, des mécanismes précis sont prévus dans le cadre du nouveau modèle de développement pour mettre au point cette vision.

Après que le rapport de la CSMD a été présenté à SM le Roi, “c’est au tour des citoyens de s’en emparer, de le lire et d’adhérer au Pacte national pour le développement qui en forme le socle”, a-t-il ajouté.

“Comme il ne s’agit pas d’un programme de gouvernement mais d’une philosophie générale qui appelle le consensus, ça marchera si tout le monde y croit et se met à la tâche”, a insisté l’écrivain marocain.

“Nos rencontres avec les citoyens aux quatre coins du pays nous ont convaincu qu’il y a une énorme attente: plus de justice, plus de participation à la vie publique, au niveau local ou au niveau du pays, plus de développement”, a-t-il ajouté.