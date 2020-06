L’employabilité des jeunes au centre de discussions entre le ministère de l’éducation nationale et Huawei Technologies

mercredi, 24 juin, 2020 à 18:03

Rabat – Le renforcement de la qualité de l’enseignement, la formation des étudiants et la promotion de l’employabilité des jeunes ont été au centre d’une réunion relative à l’avancement de la coopération entre le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’entreprise Huawei Technologies.