L’encadrement religieux durant le ramadan: Trois questions au président du Conseil local des Ouléma d’Oued Eddahab

vendredi, 23 avril, 2021 à 13:42

-Propos recueillis par : Saad Aboudihaj-

Dakhla – Le président du Conseil local des Ouléma de la province d’Oued Eddahab, Mohamed Salem Al Jilani, a mis l’accent dans un entretien accordé à la MAP sur les efforts consentis par son Conseil pour renforcer l’orientation et l’encadrement religieux des citoyens durant le mois béni du Ramadan.

1- Quelles sont les démarches et mesures prises par le Conseil local des Ouléma d’Oued Eddahab, à l’occasion du mois béni du Ramadan?

L’avènement du mois sacré du Ramadan intrevient pour la 2éme année consécutive dans des circonstances exceptionnelles que traversent le monde musulman, en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), ce qui a imposé la rétention de nombreuses activités et coutumes religieuses inhérentes à ce mois de piété et de jeûne.

Dans ce sillage, le Conseil local des Ouléma de la province d’Oued Eddahab a eu recours aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux comme étant des outils efficaces, en vue de renforcer son rôle en matière d’orientation et d’encadrement religieux, à même d’assurer la continuité de la communication avec les citoyens et de les conscientiser quant à plusieurs questions liées à la religion.

Le Conseil a dans ce sens établi un programme spécial pour ce mois, afin d’interagir activement avec les questions posées par les citoyens, via son site Web ou par téléphone, auxquelles répondent les membres du Conseil, les prédicateurs et la cellule chargée des questions de la femme et de la famille relevant dudit Conseil.

Dans ce cadre, le Conseil poursuivra sa mission visant la conscientisation des citoyens, à travers des cours religieux et de la prédication qui leur sont adressés par des moyens de communication à distance, étant donné que ce mois sacré constitue une véritable source spirituelle nourrissant l’âme et accentuant la foi et la piété des Marocains.

2- Qu’en est-t-il des préparatifs du Conseil local des Ouléma d’Oued Eddahab pour accueillir le Ramadan en ces temps de crise sanitaire ?

Le Conseil a mis en œuvre un programme aussi riche que varié d’activités religieuses au cours de ce mois béni, conformément aux circonstances exceptionnelles actuelles imposées par la propagation du Covid-19, suite aux directives du Secrétariat général du Conseil Supérieur des Ouléma.

Dans cette lignée, il a établi un programme spécial pour ce mois, comportant une série de conférences scientifiques et de cours religieux, qui seront diffusés sur la page Facebook du Conseil et sur sa chaîne YouTube.

Les activités du Conseil concernent également plusieurs concours de déclamation du Saint Coran et des concours culturels au profit des établissements scolaires, en plus d’un concours du Hadith du Prophète Sidna Mohammed.

S’agissant du volet inhérent à l’action sociale, le Conseil a mené une opération de distribution des paniers alimentaires et effectuera des visites à l’hôpital régional Hassan II et à la Maison des enfants.

3- A l’ère de la Covid-19, quels sont les conseils que vous donnez aux citoyens ?

Vu la circonstance sanitaire actuelle, le Conseil a contribué à sensibiliser aux dangers de la pandémie d’un point de vue religieux, en appelant tous les citoyens à respecter les mesures préventives et de précaution décrétées par les autorités compétentes, afin d’enrayer la propagation de la pandémie.

Il plaide également pour une meilleure gestion du temps, en particulier pendant le mois béni du Ramadan, pour suivre les cours de la prédication et d’orientation religieuse et les séances d’apprentissage du Saint Coran et du Hadith.

Le Conseil a aussi opté pour la communication numérique à distance, dans l’optique de diffuser un contenu à caractère religieux via Internet, permettant d’exhorter les citoyens à respecter les mesures préventives à même de les orienter et les éclairer sur des questions religieuses.