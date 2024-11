L’Entraide nationale à Aïn Chock : Plus de 1.100 bénéficiaires seront diplômés des complexes sociaux de développement humain cette année (déléguée préfectorale)

vendredi, 15 novembre, 2024 à 19:35

Casablanca – Les complexes sociaux de développement humain d’Aïn Chock et de Sidi Maârouf diplômeront au titre de 2024-2025 plus de 1.100 bénéficiaires, a indiqué, vendredi, la déléguée préfectorale de l’Entraide nationale à Aïn Chock, Fatima El Achouri.

Intervenant lors du 3ème Forum de l’emploi et de l’entrepreneuriat, organisé, depuis mercredi, par la préfecture d’arrondissement d’Aïn Chock dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), Mme El Achouri a précisé que ces bénéficiaires, dont 60% des jeunes filles, reçoivent des formations dans divers domaines.

Elle a souligné, dans une déclaration à la MAP, que les diplômes délivrés par ces Complexes, relevant tous deux de la préfecture d’arrondissement d’Aïn Chock, et construits dans le cadre de l’INDH, favorisent une insertion professionnelle rapide, ajoutant que la majorité des bénéficiaires trouvent un emploi avant même la fin de leur formation ou créent leurs propres entreprises, grâce au soutien de l’INDH.

Les deux complexes, fruits d’une convention entre le Comité préfectoral de développement humain (CPDH) et l’Entraide nationale, offrent des formations professionnelles variées, notamment en couture, modélisme, coiffure et art culinaire, des métiers très demandés sur le marché du travail, a-t-elle ajouté.

Elle a mis en lumière la mission première de l’Entraide nationale : faciliter l’insertion des jeunes et des femmes en situation de précarité, notamment les jeunes de 16 à 18 ans appartenant à la catégorie “NEET” (Not in Employment, Education or Training). Actuellement, 175 jeunes de cette tranche d’âge sont inscrits dans des programmes au complexe d’Aïn Chock, a-t-elle relevé.

Par ailleurs, Mme El Achouri a fait savoir que l’Entraide nationale œuvre pour le lancement de formations professionnelles pour les personnes en situation de handicap âgées de plus de 18 ans, répondant ainsi à une forte demande dans ce domaine.

Et de conclure que l’Entraide nationale poursuit sa mission d’accompagner les catégories sociales en situation de précarité en créant et gérant des centres sociaux et en assurant leur encadrement dans divers domaines.

Le 3ème Forum de l’emploi et de l’entrepreneuriat, qui s’étale sur trois jours, rassemble des experts des établissements publics, des universités, des grandes écoles, des entreprises, et des cabinets d’études. Un salon axé sur la nouvelle génération de projets de l’INDH se tient également dans le cadre de cet événement.