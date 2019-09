Les 8 manuels scolaires non encore disponibles seront sur le marché entre le 17 et 20 septembre

vendredi, 13 septembre, 2019 à 14:29

Rabat- Les 8 manuels scolaires non encore disponibles sur un total de 390 livres mis en place chaque année seront sur le marché entre le 17 et 20 septembre, a assuré le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Amzazi.