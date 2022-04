Les Abattoirs de Casablanca certifiés ISO 22000 v2018 et ISO 9001 v2015 pour la cinquième fois

mardi, 19 avril, 2022 à 13:01

Casablanca – Les Abattoirs de Casablanca viennent d’obtenir les certifications IS0 22000v2018 et ISO 9001v2015 pour la cinquième fois, confirmant ainsi une ferme volonté de produire durablement en respectant les strictes normes de qualité et d’hygiène.

Grâce à une démarche de qualité, les Abattoirs de Casablanca sont l’unique établissement économique public au niveau national, à être certifiés ISO 22 000 v2018 et ISO 9001 v2015, indique Casablanca Prestations dans un communiqué.

Cette double certification témoigne de la dynamique qualité enclenchée par Casablanca Prestations, société de développement local gestionnaire de l’établissement, à travers la mise en place d’un Système Intégré de Management Qualité mis en place depuis 2015.

Outre l’amélioration continue de la performance globale des Abattoirs de Casablanca, orientée vers la satisfaction clients et exigences des parties prenantes, cette nouvelle consécration vient affirmer le perpétuel renforcement du dispositif d’hygiène et qualité, explique la même source, notant que le renouvellement des certificats ISO 22 000 v2018 et ISO 9001 v2015 concerne tous les domaines d’activité des Abattoirs, à savoir l’abattage et la découpe.

Selon le communiqué, la salle découpe des Abattoirs de Casablanca met à la disposition des professionnels des équipements de qualité répondant aux normes d’hygiène les plus irréprochables.

De l’abattage à la livraison, les Abattoirs de Casablanca déploient un processus qualité qui répond aux exigences et normes les plus optimales, fait savoir Casablanca Prestations, qui relève que les viandes issues de ses abattoirs agréés et certifiés portent un numéro d’agrément de l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA).

La double certification et la certification du Label Halal présentent pour les usagers une opportunité commerciale au Maroc et à l’Export, poursuit le communiqué.

Les Abattoirs de Casablanca exercent une activité labellisée Halal depuis mai 2021 et disposent d’une capacité de stabulation de 900 Bovins et 5.000 ovins et d’une capacité d’abattage bovins/Ovins de l’ordre de 45 000 Tonnes annuelle. Ils sont équipés de 2 chaines d’abattage bovin d’une capacité de 50 têtes /heure et de deux chaines d’abattage ovin d’une capacité de 300 têtes/heure.

La salle de découpe est équipée, agréée et certifiée ISO 22 000 v2018 et ISO 9001 v2015 et les salle de stockage de viande disposent d’une capacité de 1.400 Bovins et 5.000 ovins.

Casablanca Prestations est une société de développement local, créée en décembre 2014, à l’initiative des collectivités territoriales de Casablanca. Elle est en charge du développement, de la gestion, de l’accompagnement, du suivi et de l’évaluation des prestations de service public local, dans le cadre des projets qui lui sont confiés.