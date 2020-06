Les accusations d’un citoyen à l’égard d’un agent d’autorité dans la province de Tétouan sont “fausses” (communiqué)

mardi, 9 juin, 2020 à 23:10

Rabat- Les accusations et allégations contenues dans un extrait vidéo diffusé, mardi, par certains sites électroniques et comptes sur les réseaux sociaux, dans lequel un citoyen accuse un agent d’autorité, dans la province de Tétouan, d’agression physique et verbale à son égard, sont fausses, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

L’enquête administrative, menée par les autorités provinciales de Tétouan, a révélé que les accusations et allégations contenues dans cet extrait vidéo sont fausses, précise le communiqué, notant que les autorités compétentes seront avisées afin d’ouvrir une enquête judiciaire à ce sujet.