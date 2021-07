Les non affiliés en tête des élections des représentants des travailleurs

vendredi, 2 juillet, 2021 à 23:20

La délégation marocaine prenant part à la 47ème session du Conseil des droits de l’homme a dénoncé, vendredi, la détérioration grave de la situation sur tous les plans social, économique et politique en Algérie qui sombre dans la répression violente des manifestations populaires et le déni des droits de l’homme les plus élémentaires du peuple.