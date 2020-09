Les allégations sur l’orientation d’un appel d’offres au profit d’une société spécifique visent à ‘”influer pour passer des transactions dans des conditions illégales”

mardi, 22 septembre, 2020 à 13:03

Rabat – La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a affirmé, mardi, que les allégations concernant l’orientation d’un appel d’offres, qu’elle avait auparavant annoncé pour l’acquisition d’un certain nombre de bennes à ordures destinées aux établissements pénitentiaires au profit d’une société spécifique, “ont pour but d’influer sur la Délégation générale afin de passer des transactions dans des conditions illégales”.

Dans un communiqué, la DGAPR a souligné qu’elle demeurera, à cet effet, soucieuse de se conformer aux dispositions du décret réglementant les marchés publics.

En réaction à ce qui a été publié par certains sites internet à ce sujet, la DGAPR a indiqué avoir annoncé cet appel d’offres le 23 juillet 2020 en veillant à déterminer les caractéristiques techniques liées aux bennes à ordures sans faire mention à aucune marque commerciale. La DGAPR assure également avoir fait référence aux normes européennes afin d’acquérir des bennes de qualité et ayant une durée de vie de plusieurs années.

La Délégation générale avait demandé aux concurrents de fournir des attestations de conformité de la part de laboratoires marocains accrédités, conformément à la norme ISO 17025, ajoute la même source, notant que ces certificats peuvent être obtenus auprès de l’un des nombreux laboratoires spécialisés dans ce domaine.

La demande de la DGAPR d’inclure des bennes de 50 litres dans l’appel d’offres est “intervenue en réponse aux besoins spécifiques des établissements pénitentiaires à ce titre, sachant que cette catégorie de bennes est disponible chez de nombreuses sociétés nationales et internationales et utilisée depuis des années et non pas chez une seule société comme le prétendent certains articles publiés à cet égard”, souligne-t-on.

La DGAPR a, en outre, affirmé que depuis le lancement de l’appel d’offres précité, il y a 58 jours, aucun concurrent, national ou international soit-il, n’a contacté la Délégation générale au sujet de l’existence de clauses discriminatoires ou de conditions incompatibles avec l’objet de la transaction ou constaté qu’une des règles de la procédure de conclusion des transactions prévues dans le décret susmentionné n’a pas été respectée, sachant que la date d’ouverture des plis est fixée au 22 septembre 2020 et que la Délégation générale a reçu six offres, ce qui explique la fausseté des assertions contenues dans ces articles.