Les artistes peintres au Maroc dénoncent les dérives insensées de la chaîne algérienne “Echourouk”

mercredi, 17 février, 2021 à 22:35

Rabat – Le syndicat marocain des artistes plasticiens professionnels et l’association La pensée plastique ont dénoncé les dérives insensées de la chaîne algérienne “Echourouk”, en réaction à sa diffusion d’un contenu médiatique portant atteinte à la personne de SM le Roi Mohammed VI, symbole de l’unité de tous les Marocains.

Les artistes peintres du Maroc ont suivi avec exaspération et indignation, à l’instar de toutes les forces vives et créatives de la nation, ce qui a été diffusé par la chaîne algérienne “Echourouk”, indiquent les deux organisations dans un communiqué conjoint, qualifiant les scènes de moquerie diffusées récemment par la chaîne algérienne de dérive médiatique insensée.

Cette dérive attentatoire au peuple marocain et à la personne de Sa Majesté le Roi est un acte condamnable qui n’a rien à voir avec l’éthique de la profession noble du journalisme et des médias, à travers duquel la chaîne algérienne renonce aux liens de voisinage, d’histoire et de culture communes, au détriment des aspirations des deux peuples algérien et marocain frères à l’unité, la coexistence, la coopération et le bon voisinage.

Ce comportement “enfantin, insolent et irréfléchi” de la chaîne Echourouk ne montre pas uniquement la décadence professionnelle et éthique dont ont fait montre ses parrains et ses responsables, mais aussi “l’hostilité de leurs âmes brisées”, a ajouté la même source.

Les deux organisations condamnent et dénoncent ce “dérapage médiatique odieux”, tout en exprimant leurs sincères remerciements aux Algériens ayant dénoncé ces “abus médiatiques” et mis en garde leurs citoyens contre l’antagonisme.

Et le communiqué de conclure que le Maroc restera dans son Sahara, et le Sahara demeurera dans son Maroc malgré les manœuvres haineuses et les intrigues malveillantes de ses ennemies.