Les autorités marocaines réfutent les allégations du dernier rapport d’AI et l’appelle à étayer sa teneur par des preuves

vendredi, 26 juin, 2020 à 18:48

Le Maroc a apporté inspiration et espoir à ses frères et partenaires africains, à travers les aides acheminées, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, vers plusieurs pays pour les soutenir dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, a indiqué le think tank colombien CPLATAM.