Les Casablancais ne cachent pas leur joie de retrouver la plage “Ain Diab”

jeudi, 30 juillet, 2020 à 11:33

Par Bouchra NAJI

Casablanca – Olaya, Khadija et Ahmed, comme des milliers de Casablancais, se sont dits ravis de retrouver la plage “Ain Diab” à la recherche de moments de détente et de bien-être, tout en veillant au strict respect des mesures de prévention sanitaires imposées par les autorités compétentes, suite à la pandémie du nouveau coronavirus.

Approchée par la MAP, Olaya, qui habite à Hay Mohammadi et se dit grande fan de la plage “Ain Diab”, a exprimé sa grande satisfaction quant à la décision de rouvrir les plages pendant cette période estivale, après des mois de confinement.

Habituée de la place, cette casablancaise éprouve une grande joie de pouvoir retrouver la plage. “Avant de m’y rendre je mets d’abord mon masque de protection”, a-t-elle dit, fière de son comportement citoyen, soulignant qu’elle s’installe dans un petit coin éloigné pour respecter les normes de distanciation sociale et préserver sa santé et celle de son entourage.

“Je me baigne en toute sérénité”, indique Mme Olaya qui cherche à déstresser après une longue période passée “en mode confinement”.

Dans l’autre bout de la plage, Mme Khadija, qui veille également au respect des mesures de prévention, notamment la distanciation sociale et le port du masque, s’est dite satisfaite de la décision gouvernementale de rouvrir les plages au grand public dans le cadre du passage à la 2è phase du plan d’allègement du confinement sanitaire.

Pour elle, la période du confinement décidée par les autorités compétentes a été à l’origine de “dégâts psychiques” liés notamment aux restrictions des déplacements et des mouvements, ajoutant que la décision du déconfinement a permis aux habitants de profiter de différents espaces publics, en particulier les plages.

Par ailleurs, elle n’a pas manqué d’appeler les estivants à respecter les gestes barrières pour lutter contre la propagation du virus.

Pour sa part, Ahmed, un jeune homme qui passe de bons moments sur la plage en compagnie de ses amis, salue hautement la décision gouvernementale. “Je viens souvent à la plage en compagnie de mes amis pour jouer au foot et passer d’agréables instants de plaisir ensemble”, a-t-il dit, se félicitant que la quasi-totalité des estivants veille au respect des mesures sanitaires en vigueur.

Sur place, les vacanciers veillent au respect des mesures de prévention sanitaires et des consignes des autorités compétentes, notamment le port des masques de protection et la distanciation sociale.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Société Marocaine des Sciences médicales (SMSM), Moulay Said Afif, a souligné que le masque fait partie des trois piliers de lutte contre le covid-19, outre le lavage fréquent des mains avec de l’eau et du savon ou du gel hydroalcoolique et la distanciation.

Il a rappelé que le masque doit être mis correctement et doit couvrir le nez, la bouche et le menton, notant que le masque protège et diminue de 7 fois le risque d’infection, alors que la distanciation le réduit de cinq fois.

M. Afif, également président de la Fédération nationale de la Santé (FNS), a souligné que la protection individuelle a une portée collective et empêche la propagation du virus, rappelant que le masque doit être changé toutes les trois à 4 heures.

Citant la société mondiale de pédiatrie, il a rapporté que les enfants de moins de six ans n’ont pas d’obligation du port du masque, rappelant qu’ils sont sept fois moins contaminants que les adultes (95 pc des enfants ont été contaminés par des adultes).