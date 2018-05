Les causeries religieuses, une contribution à la diffusion de l’Islam modéré

lundi, 28 mai, 2018 à 13:20

—Propos recueillis par Sara EL MIDAOUI—

Rabat – Les causeries religieuses présidées par Amir Al Mouminine Sa Majesté le Roi Mohammed VI, devenues une tradition annuelle de débat des questions religieuses, sont une invitation à contribuer à la diffusion de l’Islam modéré et transmettre les vrais enseignements de cette religion, a affirmé le président national du Conseil suprême des musulmans du Kenya, Yusuf Abdulrahman Nzibo.

Dans un entretien accordé à la MAP à l’occasion de sa participation en tant qu’invité aux causeries religieuses organisées durant le mois sacré de Ramadan, M. Nzibo a salué le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la promotion de l’Islam modéré en Afrique, à travers l’organisation chaque mois de Ramadan de ces cours religieux, soulignant que ces réunions constituent aussi une occasion pour se mobiliser contre le discours des groupes terroristes.

“Pour nous Africains, ces causeries religieuses représentent aussi un moment de rencontre, d’échange et de partage de nos expériences, le but étant d’œuvrer à la diffusion des vrais enseignements de l’Islam parmi les jeunes”, a-t-il dit, tout en émettant le désir que ces séminaires aboutissent à des liens étroits entre le Maroc et le reste de l’Afrique, notamment en matière de lutte contre l’extrémisme et de la propagation du vrai Islam.

M. Nzibo, qui a tenu à saluer la réforme du champ religieux au Maroc, a mis en exergue le rôle important que le Royaume peut jouer dans ce domaine au niveau du continent africain, vu la crise qui sévit dans un nombre de pays du continent.

Il a mis en avant son ambition, en tant que président du Conseil suprême des musulmans du Kenya, de collaborer davantage avec le Maroc pour éradiquer ces pratiques extrémistes dont sont victimes les jeunes et d’enseigner aux musulmans les vraies valeurs de l’Islam qui se veut une religion de paix, comme l’évoque Amir Al Mouminine à plusieurs reprises, rappelant la nécessité de cohabiter avec les croyants des autres religions.

Il a, dans ce sens, souligné l’impératif d’organiser des sessions de formation au profit des oulémas, qui contribuent considérablement à la diffusion des valeurs de tolérance et de modération, se disant inspiré de l’expérience marocaine dans ce domaine, notamment lors des visites effectuées en compagnie des membres de la délégation kényane à des universités et instituts marocains, dont l’Institut Mohammed VI de formation des imams et des morchidines et morchidates.

Selon M. Nzibo, le modèle marocain en matière de formation des imams et oulémas est un modèle à suivre vu la formation de qualité qu’il propose, soulignant que ce modèle permet d’avoir des oulémas à la fois compétents, indépendants et capables de contribuer à une réforme religieuse “réussie” et à établir la stabilité dans le continent africain.

Il a, de même, souligné l’impératif de faire bénéficier les jeunes africains de ces formations que le Maroc, “pays modéré, stable et fier de son patrimoine culturel et son héritage islamique”, met à leur disposition, afin qu’ils puissent être bien formés et acquérir les compétences professionnelles nécessaires.

Évoquant la contribution des femmes à la scène religieuse marocaine, M. Nzibo a exprimé sa satisfaction de voir des femmes oulémas prendre part aux causeries religieuses du mois sacré, soulignant l’importance d’accorder à la femme la place qui lui échoit sur la scène religieuse dans le Royaume.

Il a ajouté que la femme kényane dispose, pour sa part, de nombreuses compétences, notamment en matière d’éducation et de connaissances religieuses, mais souffre du manque de possibilités, émettant le souhait de tirer profit de l’expérience marocaine pour promouvoir les échanges religieux au profit de ces femmes en luttant contre les tendances d’extrémisme et de marginalisation à leur égard.

Président national du Conseil suprême des musulmans du Kenya, Yusuf Abdulrahman Nzibo a occupé le poste d’ambassadeur de son pays aux Pays-bas, à la République tchèque, aux États-Unis, au Mexique et en Colombie, depuis 2000. Il a été également conférencier à l’Université de Nairobi, 1979-1989.