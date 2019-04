Les centres de formation professionnelle de nouvelle génération répondront aux attentes du secteur de l’emploi et aux exigences des jeunes

jeudi, 4 avril, 2019 à 22:42

Rabat – Le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Mohamed Sajid, a indiqué que les centres de formation professionnelle de nouvelle génération répondront aux attentes du secteur de l’emploi et aux exigences des jeunes.

Ces formations vont répondre aux attentes du secteur de l’emploi et des exigences des jeunes, qui ont extrêmement besoin d’une formation adéquate et vont ainsi pouvoir trouver des opportunités d’emploi, a assuré M. Sajid dans une déclaration à la presse à l’issue de la séance de présentation de la Feuille de Route relative au développement de la formation professionnelle et à la création de “Cités des Métiers et des Compétences” dans chaque région du Royaume, présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, jeudi au Palais Royal à Rabat.

Ces centres de nouvelle génération vont permettre de “dépasser les difficultés du système actuel”, a fait noter le ministre, précisant que ces structures pluridisciplinaires et multifonctionnelles seront déployées dans toutes les régions du Royaume.

Toutes les régions du Royaume seront dotées de “Cités des Métiers et des Compétences”, des structures multisectorielles et multifonctionnelles appelées à devenir un levier stratégique de la compétitivité et un facteur majeur de l’insertion des jeunes dans la vie active.

Ces nouvelles Cités vont privilégier des formations qui répondent aux spécificités et aux potentialités de chaque région, à la fois dans les métiers liés aux domaines d’activités porteurs de l’écosystème dans lequel elles s’implanteront, mais aussi dans les métiers du futur tels que le Digital-Offshoring.