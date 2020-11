Les chioukhs et notables des tribus sahraouies de Dakhla-Oued Eddahab saluent la réouverture du passage de Guergarate

samedi, 14 novembre, 2020 à 21:52

Dakhla – Les chioukhs et notables des tribus sahraouies de la région Dakhla-Oued Eddahab ont salué la réouverture du passage Guergarate au Sahara marocain pour assurer la libre-circulation des personnes et des biens.

Dans un communiqué parvenu à la MAP, ils expriment leur “satisfaction quant à la réouverture du passage de Guergarate et la garantie de la liberté de circulation des personnes et des marchandises”.

Les chioukhs et notables louent aussi l’opération des Forces Armées Royales (FAR) visant à sécuriser la circulation des personnes et des biens dans cette zone reliant le Maroc à la Mauritanie, tout en dénonçant “les provocations à répétition menées par les mercenaires du +polisario+ en vue de porter atteinte à la paix africaine et mondiale”.

Convaincus de la justesse de la cause nationale, ils réaffirment leur “attachement inconditionnel” à l’intégrité territoriale du Maroc et à la défense de la marocanité du Sahara.

Ils réitèrent aussi leur mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI, dans la défense de l’intégrité territoriale du Maroc et la réalisation de la sécurité, de la stabilité et du développement.