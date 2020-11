Les chioukhs des tribus sahraouies appuient les efforts de restaurer la libre circulation à Guergarate

vendredi, 13 novembre, 2020 à 23:27

L’évolution de la situation épidémiologique au Royaume, les efforts déployés par les autorités nationales pour la lutte contre la propagation du virus meurtrier et le rôle des étudiants dans la lutte anti-Covid-19 ont été, vendredi, au menu d’une visioconférence, à laquelle ont participé une panoplie de responsables représentant les secteurs de la santé et de l’éducation et les autorités publiques.