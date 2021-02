Les concours unifiés pour le recrutement des personnes en situation de handicap, une initiative essentielle de soutien (responsable)

mercredi, 24 février, 2021 à 21:44

Rabat – Les concours unifiés pour le recrutement des personnes en situation de handicap au titre de l’année 2020-2021, organisés cette année par visioconférence, représentent une initiative essentielle et une valeur ajoutée pour soutenir cette catégorie, a souligné, mercredi à Rabat, le secrétaire général du département de la Réforme de l’administration au ministère de l’Economie et des Finances, Ahmed Laamoumri.

A l’occasion de la présentation des explications au siège du Centre de traitement de l’organisation des concours à l’Ecole nationale supérieure de l’administration (ENSA), M. Laamoumri a mis en avant, dans une déclaration à la presse, la sollicitude constante dont SM le Roi entoure les personnes en situation de handicap, affirmant que cette catégorie qui a été intégrée dans plusieurs administrations fait partie des compétences les plus élevées.

Dans ce contexte, le responsable a relevé que le nombre des postes consacrés à ces concours unifiés, depuis le début de leur organisation en 2018 jusqu’à présent, a atteint 650 postes d’emploi, ajoutant que les candidats (tes) à ces concours, qui se déroulent cette année dans des circonstances exceptionnelles en raison de la situation sanitaire, passent les épreuves dans un ensemble de centres relevant de l’Entraide nationale au niveau d’un certain nombre de provinces, et ce sous la supervision d’une commission nationale composée des différents départements ministériels.

De son côté, le Directeur de la fonction publique au département de la Réforme de l’administration relevant du même ministère, Taoufik Azarual, a indiqué que ces concours unifiés représentent la troisième expérience du genre, et se distingue cette année par l’utilisation de la technique de la visioconférence à cause de la pandémie, dans la mesure où les candidats sont présents dans 30 centres relevant de l’Entraide nationale.

D’importants moyens logistiques ont été mobilisés pour ces concours auxquels participent 1.716 candidats, notamment en ce qui concerne les techniques modernes de communication et d’information, a-t-il poursuivi, mettant en avant l’importance de cette expérience “pionnière” en matière de coordination.

Ces concours, qui ont débuté lundi et se poursuivent jusqu’à le 02 mars prochain, sont organisés pour le recrutement de 400 candidats en situation de handicap dans les différents départements ministériels, et ce sous la supervision du Chef du gouvernement et en coordination avec le département de la Réforme de l’administration – ministère de l’Economie et des Finances – et le ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille.

Les 400 postes se répartissent comme suit: 40 administrateurs de deuxième grade, 320 administrateurs de troisième grade, 20 techniciens de troisième grade et 20 techniciens de quatrième grade.