Les Conseils régionaux BMK et Drâa-Tafilalet s’associent pour accélérer le désenclavement des deux régions

mercredi, 6 mars, 2024 à 23:28

Béni Mellal – Les conseils régionaux de Béni Mellal-Khénifra et de Drâa-Tafilalet ont signé, mercredi à Béni Mellal, un Protocole de coopération et de partenariat, en vertu duquel les deux entités s’engagent à renforcer des infrastructures routières et à accélérer le désenclavement de part et d’autre.

Paraphé Par le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil et les présidents des Conseils régionaux de Béni Mellal-Khénifra et de Drâa-Tafilalet, MM. Adil Barakat et Hro Abrou, ce protocole ambitionne également de mettre à niveau les sites touristiques de la chaîne du Grand Atlas dans son axe reliant les deux régions et de favoriser l’échange des expériences réussies dans divers domaines.

Les deux parties ont convenu, de même, de soutenir les programmes de coopération dans les domaines de la formation continue des élus, des cadres administratifs et des techniciens de chaque côté.

Intervenant à cette occasion, le président du conseil de la région Béni Mellal-Khénifra, Adil Barakat a mis en avant les différentes potentialités dont dispose la région, notamment, dans le domaine agricole, des infrastructures et des équipements, réitérant la disposition de la région Béni Mellal-Khénifra à mobiliser tous les moyens nécessaires pour tirer vers le haut cette collaboration et l’étendre à de nombreux domaines clés.

Le président du Conseil de la région Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, a fait part de sa satisfaction de la relation distinguée liant les deux conseils élus à la lumière de l’adoption par les deux entités des deux programmes de développement régionaux, saluant l’élan de développement insufflé dans les villes de Béni Mellal et d’Azilal, conforté par la mise en place d’importants projets structurants et d’infrastructures de qualité.

Il a mis en avant les liens de proximité, d’histoire et de géographie unissant les deux régions ainsi que la similitude entre les deux entités, autant d’atouts dont il faut tirer profit, mettant l’accent sur les autres potentialités agricoles, touristiques et oasiennes dont regorge la région Drâa-Tafilalet et qui serviront de base dans le cadre du nouveau protocole scellé.

En marge de cette cérémonie de signature, le directeur général des services de la région Béni Mellal-Khénifra, Driss Achbal a donné un exposé au cours duquel il a mis l’accent sur les principaux chantiers contenus dans le Programme de développement régional notamment la faculté de médecine et de pharmacie, le CHU, la bibliothèque universitaire régionale, ainsi que la création d’un pôle Santé au niveau de l’Agropole de Béni Mellal, le Centre fédéral de Football et plusieurs autres projets édifiants de la région.

Ont pris part à cette rencontre, les chefs des services extérieurs, les membres des conseils régionaux des deux entités ainsi que les élus des deux régions.

Aussitôt dans la journée, les membres du Conseil régional de Draa-Tafilalet accompagnés de leurs homologues de la région Béni Mellal-Khénifra ont visité de nombreux projets de développement de la région où ils ont pris connaissance des actions entreprises par l’instance élue pour le renforcement des infrastructures et des services de base.