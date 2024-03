Les Conseils régionaux BMK et Drâa-Tafilalet s’associent pour accélérer le désenclavement des deux régions

mercredi, 6 mars, 2024 à 19:56

Béni Mellal – Les conseils régionaux de Béni Mellal-Khénifra et de Drâa-Tafilalet ont signé, mercredi à Béni Mellal, un Protocole de coopération et de partenariat, en vertu duquel les deux entités s’engagent à renforcer des infrastructures routières et à accélérer le désenclavement de part et d’autre.