“Les constantes religieuses communes au Maroc et au Mali”, thème d’une Conférence-débat à Bamako

mercredi, 6 juin, 2018 à 8:57

Bamako – “Les constantes religieuses communes au Maroc et au Mali et leurs rôles dans la réalisation de la paix spirituelle et sociale”, est le thème d’une conférence-débat organisée, mardi soir à Bamako, à l’initiative de l’ambassade du Royaume au Mali.