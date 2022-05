Les consultations nationales pour l’amélioration de l’école publique, une occasion d’échange et de partage pour une éducation de qualité (M. Benmoussa)

vendredi, 27 mai, 2022 à 21:56

Casablanca – Les consultations nationales pour l’amélioration de l’école publique constituent une occasion importante d’échange et de partage avec les élèves des différents niveaux scolaires, en vue de faire part de leurs aspirations et suggestions pour une éducation de qualité pour tous, a affirmé, vendredi à Casablanca, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une visite d’un atelier sur les concertations nationales pour l’amélioration de l’école publique, pour les élèves de l’école Idriss 1er relevant de la Direction provinciale d’Ain Sebaa Hay Mohammadi, M. Benmoussa a souligné que ces concertations visent principalement à écouter tous les acteurs du système éducatif, dont les élèves et les enseignants, afin de partager leurs avis et suggestions pour une école de qualité, d’ouverture et d’égalité des chances.

Dans ce sens, il a relevé que ces consultations, qui concernent tous les élèves du primaire et du secondaire, visent à connaitre la perception des élèves pour leur école modèle, et à aboutir à des suggestions et des solutions à même de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés au sein de l’établissement.

M. Benmoussa a également fait savoir que la majorité des élèves soulignent l’importance des activités parallèles, notamment les activités culturelles et sportives et les activités liées à la lecture, notant qu’il s’agit des points clés contenus dans la feuille de route et le programme d’action du ministère.

A cet égard, le ministre a mis en avant l’importance du chantier de réhabilitation des établissements d’enseignement en vue de les hisser à un niveau conforme aux attentes et aspirations des élèves et de leurs parents, ajoutant que ce chantier avance à grands pas.

Le ministère œuvre également à accompagner les élèves en vue d’améliorer leurs capacités d’apprentissage de base, à travers un atelier de soutien scolaire, a-t-il ajouté, notant qu'”un programme pratique a été élaboré et sera exécuté durant cette période avant les examens, et après la rentrée”.

Avant de participer à cet atelier, M. Benmoussa s’est enquis des différentes installations de l’établissement, et a découvert un ensemble d’œuvres d’art réalisées par les élèves de l’école, à travers lesquelles ils expriment leurs aspirations et perceptions de la vie scolaire.

Par la même occasion, il a été procédé à la présentation d’exposés sur le plan régional et provincial d’appui pédagogique et de réhabilitation des établissements d’enseignement de la région, et sur le programme d’action de l’Académie régionale de l’éducation et la formation (AREF) de la région Casablanca-Settat.

Le programme de la visite du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à l’AREF de Casablanca-Settat comprend également une visite à l’école Annakhil et à l’école Abdelouahed Marrakchi, relevant de la Direction provinciale de Casablanca-Anfa, et le Lycée El Kindi, relevant de la Direction provinciale de Hay Hassani, en plus d’une visite au Complexe Social Oum Kaltoum.