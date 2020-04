Les contacts des personnes infectées au Covid-19 risquent la contamination jusqu’à preuve du contraire (responsable)

lundi, 6 avril, 2020 à 21:20

Rabat – Toute personne ayant été en contact avec des personnes infectées au Covid-19 risque la contamination jusqu’à preuve du contraire, a déclaré, lundi, le Chef du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, Hind Ezzine.

Sur cette base, les personnes en contact avec des personnes infectées sont tenues de suivre strictement les instructions et les recommandations du ministère de la Santé pour faire face au coronavirus, afin de limiter la vitesse de sa propagation au Maroc, a-t-elle indiqué, lors de la réunion interactive diffusée en direct par le ministère de la santé, sur sa page officielle sur Facebook.

Quiconque ayant été en contact étroit avec un cas confirmé pendant une période d’environ 15 minutes, sans utiliser de protections médicales, doit appeler les numéros attribués par le ministère de la Santé pour recevoir des conseils et des directives à suivre concernant la gestion des symptômes du virus, a souligné dans ce sens Mme Ezzine.

Le ministère de la Santé reste en contact quotidien avec les personnes ayant été en contact avec des personnes testées positives afin de vérifier leur état de santé, et en même temps les invitent à informer le ministère sur tout autre symptôme qui apparaît, pendant la durée de la période d’incubation de 14 jours, avant de considérer ces personnes non porteuses du virus, a déclaré la responsable, ajoutant que si des symptômes tels que la toux sèche apparaissent, une analyse en laboratoire est nécessaire.

Concernant les comportements à adopter durant la période de suivi, la responsable a déclaré que l’isolement à domicile est préconisé (une pièce spéciale si possible avec une ventilation régulière), et l’utilisation d’ustensiles individuels pour la nourriture et le nettoyage par la personne suivie, en évitant les espaces partagés avec les membres de la famille autant que possible.

Ces mesures de précaution concernent également l’hygiène personnelle, avec le port d’un masque médical de protection lors de tout contact nécessaire avec les membres de la famille pour éviter la transmission de l’infection, ainsi que le nettoyage et la stérilisation des surfaces contaminées que la personne suivie est censée avoir touchées, a-t-elle ajouté, soulignant la nécessité de nettoyer continuellement les habits de cette personne, de manière séparée pendant 30 minutes, en plus de l’utilisation des solutions hydroalcooliques sur les déchets de la personne en question.

Dans la partie d’interaction en direct avec les questions des citoyens, la responsable a indiqué que la limitation de la vitesse de propagation du virus dépend de l’engagement des citoyens vis-à-vis des instructions et directives approuvées par les autorités compétentes.

Et d’ajouter que le Covid-19 est un virus nouvellement émergent et que les données scientifiques le concernant sont en constante évolution, ce qui fait que la manière dont il est traité change en fonction de la nécessité et des dernières études publiées par l’Organisation mondiale de la santé.

D’un autre côté, Mme Ezzine a indiqué que le ministère de la Santé est en train d’évaluer la méthode des tests rapides en laboratoire pour détecter le virus, en vue de leur utilisation prochainement.

Le ministère de la Santé, par le biais de sa page officielle sur le réseau social Facebook, continue de répondre via ses entretiens interactifs diffusés en direct, aux sujets de préoccupation concernant l’émergence du Covid-19, pour éclairer les citoyens et les informer de l’évolution de la situation, ainsi que pour répondre à leurs questions sur le sujet.