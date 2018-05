Les conventions relatives à la valorisation des médinas traduisent l’intérêt accordé par SM le Roi au patrimoine civilisationnel et culturel des villes

lundi, 14 mai, 2018 à 21:06

Rabat – Les conventions relatives à la valorisation des anciennes médinas de Rabat, Marrakech, Fès et Casablanca qui ont été signées lundi à Rabat sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, traduisent l’intérêt qu’accorde le Souverain au patrimoine civilisationnel, culturel et historique des villes, a indiqué le président du Conseil de la ville de Fès, Idriss Azami.

Ces programmes de nouvelles générations qui ont été élaborés en application des Hautes instructions Royales, contribueront assurément à valoriser les anciennes médinas et à préserver son patrimoine architectural, matériel et immatériel, a affirmé M. Azami dans une déclaration à la presse, à l’issue de la présentation des programmes de valorisation des anciennes médinas de Rabat et de Marrakech et du programme complémentaire pour la valorisation de l’ancienne médina de Fès, ainsi que la signature des conventions y afférentes.

S’agissant du programme complémentaire pour la valorisation de l’ancienne médina de Fès qui mobilisera près de 583 millions de dirhams, M. Azami a fait savoir que celui-ci vise la restauration et la restructuration des ouvrages touristiques et la dynamisation de l’activité commerciale et économique de la ville outre la réhabilitation des infrastructures de l’ancienne médina et le renforcement de son attractivité.

Pour sa part, le directeur général de l’Agence pour le développement et la réhabilitation de la ville de Fès (ADER-Fès), Fouad Serghini, a indiqué que deux programmes qui concernent la ville de Fès ont été présentés devant SM le Roi, le premier prévoit notamment la réalisation de huit parking d’une capacité de 3.600 places véhicules, le revêtement des rues qui mènent aux sites touristiques et la rénovation du système de signalisation dans l’ancienne médina.

Le 2è programme concerne la valorisation des monuments historiques inaugurés par SM le Roi l’année dernière, et qui concernent 113 sites dont 11 monuments et 39 espaces dédiés aux activités artisanales et commerciales telles que les hôtels et les marchés traditionnels, a-t-il ajouté.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a présidé, lundi au Palais Royal de Rabat, la cérémonie de présentation des programmes de valorisation des anciennes médinas de Rabat et de Marrakech et du programme complémentaire pour la valorisation de l’ancienne médina de Fès, ainsi que la signature des conventions y afférentes.

A cette occasion, le Souverain a ordonné l’élaboration de la 3ème phase du programme d’habitats menaçant ruine, faisant partie intégrante du programme de réhabilitation de l’ancienne médina de Casablanca pour une enveloppe globale de 300 millions de dirhams.