Les défis internationaux et régionaux imposent d’élargir les domaines de coopération et de coordination entre le Maroc et l’Espagne

lundi, 3 février, 2020 à 17:40

Marrakech – Les défis internationaux et régionaux que connait la région imposent plus que jamais de multiplier les domaines de coopération et de coordination entre le Maroc et l’Espagne, a souligné, lundi à Marrakech, le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader.