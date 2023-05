Les défis liés à la promotion des droits des personnes en situation de handicap au centre d’une journée d’étude à Rabat

lundi, 29 mai, 2023 à 21:14

Rabat – Les différents défis inhérents à la promotion des droits des personnes en situation de handicap ont été au centre d’une journée d’étude lundi à Rabat.

Cette rencontre sur “les programmes intégrés destinés aux personnes en situation de handicap”, qui a connu la participation de représentants d’institutions constitutionnelles et de collectivités territoriales, d’acteurs gouvernementaux ainsi que d’acteurs socio-économiques et de la société civile, a été l’occasion d’évaluer les différents programmes, politiques et mesures mis en place en faveur des personnes en situation de handicap.

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), en tant qu’institution constitutionnelle, a accordé, dans un certain nombre de ses rapports et avis, une importance particulière aux droits des personnes en situation de handicap, a indiqué le représentant du CESE lors de la première session qui portait sur “l’acteur territorial et la question de l’effectivité des droits des personnes en situation de handicap”.

Le Conseil a formulé un certain nombre de recommandations afin de permettre à ces personnes de jouir pleinement de leurs droits, a-t-il ajouté, soulignant que les rapports et recommandations du Conseil se conjuguent pour parvenir à l’effectivité des droits de ces personnes.

Pour sa part, le représentant du Conseil national des droits de l’Homme a mis l’accent sur la contribution du Conseil à la sensibilisation à l’importance de l’intégration des personnes en situation de handicap dans la vie publique.

Il a évoqué, à cet égard, le lancement de campagnes médiatiques liées à la question de la lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles en situation de handicap, ainsi que la promotion du droit à la participation politique de ces personnes.

“Le législateur marocain a promulgué un ensemble de textes relatifs aux droits des personnes en situation de handicap”, s’est félicité, de son côté, le représentant de l’Institution du Médiateur, citant la loi relative à la protection sociale des aveugles et des déficients visuels, la loi relative à la protection sociale des personnes handicapées et celle relative à la protection et à la promotion des personnes en situation de handicap.

Partant de la volonté de renforcer davantage la réforme de l’école marocaine à tous les niveaux, le représentant du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), a rappelé la mise en place de la Vision stratégique de la réforme 2015-2030, dont les objectifs s’articulent autour de la construction d’une école équitable et de qualité pour tous, sans aucune discrimination et capable d’assurer l’avancement individuel et sociétal.

L’acteur territorial joue un rôle important dans la mise en œuvre des droits des personnes en situation de handicap, a soutenu, pour sa part, le représentant du ministère de l’Intérieur, mettant en exergue la contribution des collectivités territoriales, avec leurs partenaires, à travers la mise en place des infrastructures nécessaires qui permettent à ces personnes un meilleur accès aux services médicaux, sociaux, psychologiques et éducatifs, outre l’accès à une éducation inclusive.

De son côté, la représentante de l’Association des régions du Maroc (ARM) a appelé à favoriser l’inclusion financière des personnes en situation de handicap et à encourager la normalisation des pratiques bancaires pour répondre aux besoins de ces personnes.

Elle a mis en exergue le rôle des autorités qui œuvrent à la promotion et à la protection de ces personnes, ainsi qu’à l’adoption d’un ensemble de mesures visant à faciliter leur intégration et leur participation aux différents aspects de la vie.

Le Maroc est entré dans de multiples voies sectorielles pour la protection des droits de l’Homme, y compris les personnes en situation de handicap, à travers une série de réformes, notamment constitutionnelles, politiques, juridiques, éducatives et sociales, a rappelé le président de l’Association marocaine des présidents des conseils des préfectures et des provinces (AMPCPP), Abdelaziz Driouch, notant que la Constitution de 2011 accorde une attention particulière à la question du handicap, puisqu’elle appelle à “combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit”.

Enfin, le vice-président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC) a salué le rôle des collectivités territoriales qui assurent des aides sociales aux personnes en situation de handicap en vue de leur garantir une participation sociale effective, appelant les chauffeurs de taxi à améliorer leur comportement avec les personnes en situation de handicap.

Cette journée d’étude a été l’occasion pour les participants d’échanger les vues sur plusieurs axes, à savoir “Les institutions constitutionnelles, un levier essentiel pour améliorer les conditions des personnes en situation de handicap”, “L’acteur territorial et la question de l’effectivité des droits des personnes en situation de handicap” et “L’acteur économique et social, pilier fondamental pour améliorer les conditions des personnes en situation de handicap”.