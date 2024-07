Les enfants du monde lancent, depuis Rabat, un “Appel à la paix”

samedi, 27 juillet, 2024 à 14:02

Rabat – Des enfants représentant 25 pays à travers le monde ont lancé, vendredi à Rabat, un Appel à la paix, en arabe et en anglais, dans lequel ils plaident pour un monde empreint d’entente où chaque enfant peut vivre en paix, sans guerres.

“Nous, enfants réunis ici, venons de tous les coins du monde pour nous unir dans notre appel à la paix. En cette terre de civilisation ancienne, de riche patrimoine et d’histoire glorieuse, nous nous sentons inspirés par l’héritage de paix et de coexistence du Maroc.”

“Nous, enfants de différentes parties du monde, sommes réunis ici au Maroc, une nation riche d’une civilisation séculaire, d’un patrimoine diversifié et d’une histoire glorieuse pour élever nos voix et appeler à la paix dans un pays, où nous sommes inspirés par le Royaume, terre de paix et de coexistence”, ont-ils souligné dans ce message lu par une des filles participant à une cérémonie organisée par la Chambre des représentants à l’occasion de la 16è édition du Festival international des Enfants de la paix, initié par l’Association Bouregreg sous la présidence honoraire de la Princesse Lalla Meryem (23-30 juillet).

“Nous venons avec un seul message: il est temps pour le monde d’embrasser la paix, de rejeter la violence et de mettre fin aux guerres qui apportent tant de douleur et de destruction”, ont-t-ils insisté, ajoutant: “à tous les enfants réunis ici au Maroc, nous sommes les voix de l’avenir. Nous avons voyagé et sommes venus de nombreux pays, chacun portant ses propres histoires et rêves, mais aujourd’hui, nous partageons un espoir commun pour un monde sans guerre”.

“Le Maroc, avec ses traditions séculaires en matière d’entente et de tolérance, nous montre la possibilité de vivre ensemble en paix malgré nos différences. Portons cette leçon chez nous et devenons des ambassadeurs de la paix dans nos sociétés”, ont-ils enchainé.

“Nous exhortons les décideurs du monde à écouter notre appel, nous vous demandons de déposer les armes et de choisir le dialogue au lieu du conflit. Les guerres qui ravagent le monde ne détruisent pas seulement les bâtiments et les infrastructures, mais brisent les vies, les familles et l’avenir”, a souligné l’Appel, en faisant référence aux “souffrances des enfants à Gaza, en Palestine, qui endurent des difficultés insupportables. Ils méritent de grandir en sécurité, d’avoir suffisamment de nourriture et de vivre sans peur de la violence”.

Les enfants participants ont plaidé pour la construction d’un monde où chaque enfant peut grandir, apprendre et s’épanouir dans un environnement sûr, appelant à ce que “ce festival soit un tournant (…) marquant le lancement d’un mouvement mondial dirigé par les enfants pour défendre la paix”.

“Nous ne sommes pas seulement l’avenir, nous sommes le présent. Nous demandons un monde où la paix est la norme et non l’exception. Notre génération doit être connue pour mettre fin aux conflits, et non pour les hériter”, ont-t-il relevé.

A cette occasion, le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, a souligné que l’organisation de ce festival sous la présidence honoraire de SAR la Princesse Lalla Meryem confère une valeur ajoutée à cette édition, avec toute la symbolique, la présence, la visibilité et l’efficacité que cela implique, notamment en visant à renforcer l’esprit de coexistence, de dialogue, de compréhension et d’échange des valeurs civilisationnelles et culturelles, qui sont les fondements d’une culture de la paix, essentiellement humaniste”.

Dans une allocution lue en son nom par sa vice-présidente, Nadia Thami, M. Talbi Alami a affirmé que “la paix est avant tout un état intérieur vécu par l’individu en lui-même, avant de le vivre avec les autres dans le quartier, la ville et le village, dans son pays et dans le monde”, soulignant que “la paix est une condition individuelle éducative et culturelle avant d’être un système de mesures, de plans, de valeurs, de principes, de lois et de chartes”.

Il a, par ailleurs, réitéré ses souhaits chaleureux de bienvenue à tous les enfants participants “dans l’espace de la Chambre des représentants, au Parlement du Royaume du Maroc, ici à Rabat, sur la terre de la paix, de l’amour et de la fraternité”, saluant “l’engagement constant de l’Association Bouregreg à organiser et accueillir ce festival qui, au fil des ans, gagne en maturité”.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur fondateur du Festival international des Enfants de la paix, Abderrahmane Rouijel, a souligné que l’Appel à la paix est “l’un des moments forts de cette édition du festival, qui connait la participation de 25 pays”.

M. Rouijel a fait savoir que cette édition se distingue par des nouveautés importantes, notamment la concentration de ses activités sur la médina de Salé, afin de mettre en valeur les monuments de la ville, qui s’est métamorphosée dans le cadre du chantier royal de réhabilitation et de valorisation de l’ancienne médina de Salé, l’organisation du premier festival de la paix qui se tiendra au siège de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, pour que les enfants participants deviennent des ambassadeurs de la paix dans leurs pays, et l’intégration de l’intelligence artificielle à travers une application facilitant la découverte de la culture et de la civilisation marocaines.

Les enfants participants ont également présenté un défilé en costumes traditionnels depuis la place Al Barid jusqu’au siège du Parlement, où des photos de groupe souvenirs ont été prises à l’entrée principale.

Il est à noter que la Côte d’Ivoire a été choisie comme invité d’honneur de cette édition du Festival, organisée dans le cadre de la célébration de la Fête du Trône.

Selon les organisateurs, cette édition du Festival, qui fête cette année son 25è anniversaire, est une occasion idéale pour renforcer la communication culturelle et civilisationnelle entre les enfants, promouvoir la fierté de l’identité marocaine et mettre en avant les valeurs de tolérance et de paix que représente le Royaume.