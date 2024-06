Les enjeux de l’universalisation et le financement de la couverture sociale en débat à Rabat

mardi, 4 juin, 2024 à 19:18

Rabat – Les enjeux de l’universalisation et le financement pérenne de la couverture sociale ont été au centre d’une discussion d’experts et d’universitaires, mardi à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Rabat, dans le cadre des “Rendez-vous de l’Expertise”.

Organisée par le Policy Center for the New South, Expertise France et l’Agence française de développement, sous le thème “Protection sociale : quelles solutions pour un système de couverture sanitaire universel soutenable et efficace ?”, cette rencontre a été l’occasion d’examiner les opportunités et les défis liés à l’universalisation de la couverture sociale dans plusieurs pays, notamment au Maroc, en Tunisie et en Égypte.

Les participants ont, dans ce sens, souligné que le chantier de la généralisation de la protection sociale au Maroc constitue, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une priorité nationale et gouvernementale, ajoutant qu’il a aussi pour objectif de promouvoir la justice sociale et spatiale et la consécration de l’État de droit.

Après avoir exploré les différents modes de financement et les leviers pour garantir la pérennité de la protection sociale, ils ont appelé à établir un dialogue constant entre les différentes parties prenantes, tant sur le plan social que financier et de la santé, afin de garantir l’adhésion de la population à ce contrat social.

A cette occasion, le président exécutif du Policy Center for the New South, Karim El Aynaoui, a relevé que “la réforme de la protection sociale au Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, fait partie du consensus de construire un État social et protecteur qui répond aux aspirations et besoins des populations, tout en assurant une égalité des chances”.

Il a également souligné que cette réforme joue un rôle fondamental, notamment pour les ménages qui sont juste au-dessus du seuil de pauvreté ou qui sont vulnérables, expliquant que le choc sanitaire au sein des familles constitue un moment très difficile.

Évoquant la gestion sanitaire du Royaume durant la pandémie du COVID-19, M. El Aynaoui a mis en avant la réaction très efficace, la prise en charge et la mise en place de dispositifs de protection des citoyens par l’État, ainsi que la solidarité qui s’est exprimée à travers la création d’un Fonds spécial pour la gestion de la pandémie.

Pour sa part, le directeur général d’Expertise France, Jérémie Pellet, a indiqué que “le Royaume du Maroc s’est engagé, depuis 2020, dans une réforme ambitieuse et courageuse, portée par un élan politique, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”.

“Cet événement est donc pour nous une occasion de valoriser l’action du Maroc, qui représente un partenaire historique d’Expertise France”, a-t-il ajouté, dans une capsule vidéo, notant que “depuis près de 20 ans notre coopération avec le Maroc dans les domaines de la protection sociale et plus spécifiquement dans le secteur de l’assurance maladie, n’a fait que se renforcer”.

Il a, dans ce sens, fait savoir que l’agence de coopération Expertise France, qui accompagne ses pays partenaires et les acteurs institutionnels du champ social intervenant au plus près des personnes, œuvre de concert avec l’ensemble des acteurs clés de la réforme de l’assurance maladie obligatoire au Royaume.

Les “Rendez-vous de l’Expertise” sont un cycle de conférence-débat réunissant, dans un format d’émission de télévision, des experts, praticiens et acteurs engagés autour d’une thématique de coopération internationale à fort enjeu d’intérêt général.

Issus d’organisations internationales, d’institutions, de la recherche, du secteur privé, ou de la société civile, les intervenants sont invités à partager, autour de deux tables rondes, leurs regards, expériences, expertises, et solutions innovantes mises en œuvre localement en réponse à un enjeu de développement.